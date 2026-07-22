Стало известно, сколько россиян пользуются наличными

Почти 40% российских граждан всегда носят с собой наличные, чаще всего это сумма от одной до пяти тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Выберу.ру».

«Большинство россиян — 38% — признались, что всегда имеют при себе запас наличных, каждый третий (34%) отметил, что чаще имеет при себе хотя бы немного бумажных денег, но не всегда», — выяснили аналитики по итогам опроса трех тысяч совершеннолетних россиян.

Еще 18% опрошенных признались, что иногда имеют при себе наличные, но чаще обходятся без них. Каждый десятый ответил, что уже давно не пользовался банкнотами.

Самая частая сумма, которую россияне держат при себе — от одной до пяти тысяч рублей — так ответили 37% участников опроса. При этом каждый четвертый (24%) носит с собой 500–1000 рублей, 18% — 5–10 тысяч. Менее 500 рублей держат при себе 12% опрошенных, более 10 тысяч — только 9%.