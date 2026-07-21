Эксперт Блисс рассказал, как снять наличные в банкомате без карты

Замгендиректора по информационной безопасности маркетплейса «Сравни» Никита Блисс сообщил, что снять деньги без пластиковой карты можно через смартфон, QR-код или биометрию, передает RT .

Крупные российские банки уже позволяют снимать наличные без пластиковой карты. Самый распространенный способ — бесконтактное снятие через Android-смартфон с NFC и подключенным сервисом вроде Mir Pay.

Блисс объяснил, что для этого достаточно поднести телефон к сканеру банкомата и ввести ПИН-код. Еще один вариант — снять деньги по QR-коду через банковское приложение.

Эксперт добавил, что наиболее технологичный способ — идентификация по биометрии, например по лицу. Если подходящего смартфона нет, можно обратиться в кассу банковского отделения с паспортом или получить наличные в магазине-партнере банка вместе со сдачей при бесконтактной оплате покупки.

По словам Блисса, снятие без карты даже безопаснее, потому что человеку не нужно носить с собой пластик и рисковать его потерей или кражей. Он напомнил, что нельзя передавать ПИН-код третьим лицам и нужно защищать данные банковского приложения.