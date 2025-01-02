Стало известно, сколько получит победитель новогодней лотереи «Столото»

Выигравший миллиард в лотерею «Русское лото» получит более 781 миллиона рублей

Одержавший победу в новогодней лотерее «Русское лото» получит более 781 миллиона рублей после вычета налога. Об этом РИА «Новости» сообщили в компании «Столото » — распространителе гослотерей.

«Победитель лотереи „Новогодний миллиард — 2025“ от „Русского лото“ получит 781 598 156 рублей после вычета налога на выигрыш. Общая сумма выигрыша победителя 1604-го тиража „Русского лото“ — 1 000 000 200 рублей, двумя суммами: миллиард рублей во втором туре и еще 200 рублей в 28-м», — объяснили в компании.

По прогрессивной шкале доходов налог составит 22%. Таким образом победитель «Новогоднего миллиарда» на руки получит 781 598 156 рублей.

«По предварительным данным, выигравший миллиард рублей билет приобрели на официальном сайте „Столото“ с указанием номера мобильного телефона, зарегистрированного в Сахалинской области», — добавили в пресс-службе.

Ранее суд отклонил иск москвича к «Русскому лото» на 566 тысяч рублей.