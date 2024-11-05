Суд отклонил иск москвича к «Русскому лото» на 566 тысяч рублей

Кузьминский суд Москвы отклонил иск на 566 тысяч рублей к организаторам лотереи «Русское лото». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Москвич купил 12 лотерейных билетов, а потом потребовал у АО «Государственные спортивные лотереи» выплатить ему выигрыш. Получив отказ, мужчина обратился в суд с иском о защите прав потребителей, ссылаясь на правила игры.

«Правила игры — это просто общая формулировка только первых трех туров из 25 туров розыгрыша тиража лотерейных билетов, именно такая формулировка никак не может быть юридическим основанием, а только ссылкой по выдаче выигрышей по лотерейным билетам», — указал истец в иске.

Представитель лотереи отметил, что два билета истца ничего не выиграли, сумма выигрыша по 10 остальным составила 1610 рублей. По его словам, истец не обратился за выигрышем к операторам лотереи или распространителям билетов. Суд иск отклонил, но истец намерен оспорить отказ в Мосгорсуде.

В сентябре предприниматель из Смоленска выиграл в лотерею «Спортлото 4 из 20» 140 миллионов рублей. Он рассказал, что незадолго до этого ему приснился вещий сон с котом.