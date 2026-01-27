Москалькова предложила открыть пункт пропуска на границе России и Украины

На границе России и Украины необходимо продумать возможность открытия пункта пропуска для возвращения людей с истекшим сроком действия загранпаспортов и воссоединения семей. С такой идеей на заседании КПРФ выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Омбудсмен напомнила, что граждане России не могут покинуть украинскую территорию через другие страны из-за истекшего срока действия паспорта.

Она выразила мнение, что нужно вести работу с международными организациями в условиях отсутствия дипломатических отношений для возвращения россиян.

«Может быть, один пункт пропуска открыть для российских граждан, которые хотели бы приехать к родным и близким, но не имеют документов, чтобы легально выехать через другие страны», — отметила Москалькова.

Ранее уполномоченный по правам человека сообщила, что на территории Украины до сих пор остаются 12 мирных жителей Курской области.