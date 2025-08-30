Стало известно, почему жители Китая ищут русских жен

Политика «одна семья — один ребенок» и гендерный дисбаланс заставил китайских мужчин искать себе жен в России. Славянки воспринимаются ими как более покладистые, готовые самостоятельно вести быт и посвящать все время семье, рассказала Lenta.ru китаистка из Центра исследований Евразии Европейского университета Полина Рысакова.

«Существует понятие „быстрый брак — быстрый развод“. То есть такие браки быстро заключаются, так как одна сторона хочет уехать из своей страны, а другая ищет зарубежных жен», — отметила она.

По ее словам, пары также быстро разводятся из-за культурных, экономических различий, а также несовместимости в целом. Существует большая разница во взглядах о семье и воспитании детей. Мужчины из Китая не могут оценить, насколько русские женщины самостоятельные, и начинают их ограничивать.

Женятся китайцы на иностранках, потому что в большинстве случаев не могут соответствовать требованиям соотечественниц. Китаянки требуют крупные подарки, а их семьи — большой выкуп за невесту. С россиянками браки оказываются доступнее, но не долгосрочнее.

Для иностранок, выходящих замуж за китайцев, даже есть отдельное слово — yangxifu. В переводе оно значит «белая чужеземка». Подобные браки расцениваются как признак уверенности и превосходства китайских мужчин.

Ранее в России предложили ввести собеседования перед свадьбой с мигрантами.