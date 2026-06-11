Стало известно, почему Кипр закрыл визовые центры в России

Кипр закрыл свои визовые центры в России, чтобы провести в них модернизацию. Такое мнение высказал эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.

Власти Кипра прекратили сотрудничество с компанией BLS International, которая обеспечивала работу визовых центров. Абасов рассказал, что качество работы этого посредника давно вызывало вопросы.

По его данным, многие центры BLS были устроены неудобно для посетителей. Документы обрабатывались вручную, залы выглядели непрезентабельно.

Михаил Абасов считает, что закрытие кипрских визовых точек вряд ли вызовет существенное падение спроса у россиян на это направление. Ситуация осложнится только для жителей регионов, где консульств Кипра нет.

Заявление на визу на Кипр с 15 июня можно будет подать только в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге — в этих городах расположены генеральные консульства страны. Однако власти республики уже пообещали, что заключат договор с новым посредником в ближайшее время.

Кипр открыл сеть визовых центров BLS только в декабре 2025 года.