Посольство Кипра с 13 июня прекратит прием заявок на визы через визовые центры

С 13 июня посольство Кипра в России перестанет принимать заявления на визы, поданные через визовые центры компании BLS International. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства государства.

«13 июня истекает срок договора на оказание услуг с BLS International, в связи с чем прекращается прием заявлений в офисах компании», — отметили в дипмиссии.

В посольстве отметили, что с 15 июня подать документы на получение въездной визы можно в консульском отделе в Москве, а также в генеральных консульствах Кипра в Краснодаре, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Уже подавшим документы через центры BLS International до 11 июня рекомендовали получить паспорта в офисах оформления заявлений. В ближайшее время посольство Кипра заключит новое соглашение с поставщиком визовых услуг.

Для соискателя требуются обращаться за визой не позднее чем за календарных 15 дней до планируемой поездки.

Ранее пять стран ЕС заблокировали визовые ограничения для россиян.