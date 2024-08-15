Стало известно отношение церкви к традиции вешать фото умерших на надгробия
Отец Николай: фото не сможет передать задуманную Богом внешность умершего
Фотография на надгробии человека не способна передать внешность, которую для него задумал Бог. Об этом рассказал священник РПЦ отец Николай информагентству «Кулик».
Традиция, пояснил он, пришла из Византии и от икон того времени. В Армении и Грузии на кладбищах очень много памятников с портретами умерших.
Священник отметил, что церковь не возражает против подобной традиции, но призывает не делать ее самоцелью, а вместо этого направить энергию на молитву за усопших.
В июне священнослужители рассказали, как вымолить душу умершего человека из ада. Это можно сделать, если усопший при жизни был верующим и, несмотря ни на что, стремился к добру.
А священник Ульян Кречетов объяснял, почему не следует разговаривать с покойниками на кладбищах и во снах. Он заявил, что горюющим может овладеть нечистая сила.