Стало известно отношение церкви к традиции вешать фото умерших на надгробия

Фотография на надгробии человека не способна передать внешность, которую для него задумал Бог. Об этом рассказал священник РПЦ отец Николай информагентству «Кулик» .

Традиция, пояснил он, пришла из Византии и от икон того времени. В Армении и Грузии на кладбищах очень много памятников с портретами умерших.

Священник отметил, что церковь не возражает против подобной традиции, но призывает не делать ее самоцелью, а вместо этого направить энергию на молитву за усопших.

В июне священнослужители рассказали, как вымолить душу умершего человека из ада. Это можно сделать, если усопший при жизни был верующим и, несмотря ни на что, стремился к добру.

А священник Ульян Кречетов объяснял, почему не следует разговаривать с покойниками на кладбищах и во снах. Он заявил, что горюющим может овладеть нечистая сила.