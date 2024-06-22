Православным рассказали, как вымолить душу покойника из ада

В РПЦ заявили, что из ада можно вымолить душу верующего усопшего

Человек может вымолить душу усопшего из ада при условии, что при жизни тот был верующим и стремился к добрым делам. Об этом священнослужители Русской православной церкви рассказали в статье для дзен-канала «Святые места».

В обращении к верующим батюшки раскрыли свое видение возможности спасения душ, попавших в ад. По их мнению, вымолить их возможно, но молитва должна быть искренней и регулярной.

Спасти из геенны огненной можно души умерших, которые при жизни верили в Бога и стремились вести праведную жизнь, не совершая ошибок. Еще одним условием является то, что почивший должен был посещать храм и соблюдать религиозные обряды.

Не все души можно спасти с помощью молитв. К ним отнесли тех, кто сознательно не стремился к исправлению или отвергал любыми способами Церковь. По словам священнослужителей, эти люди сделали выбор вопреки божественному провидению.

Священник Конюхов ранее объяснил, как правильно поминать усопших в Троицкую субботу. В этот день читают особенные молитвы, которые в том числе посвящены поминовению.