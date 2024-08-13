Почти 50% россиян заявили о негативном отношении к электросамокатам

К использованию электросамокатов негативно относятся 49% жителей России. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологического агентства «Вебер».

При этом изредка этим средством передвижения пользуется каждый десятый участник опроса. Главным образом это молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.

Около 64% участников опроса заявили, что электросамокаты угрожают безопасности передвижения, а 25% сообщили о фактах ДТП среди знакомых с участием самокатов. Помимо этого, 74% респондентов заявили, что в большинстве таких аварийных ситуаций водители самокатов скрывались с места ДТП без оказания первой помощи пострадавшим.

Поводом для бессрочного запрета на вождение электросамоката 58% опрошенных назвали алкогольное опьянение, а еще 43% — причинение ущерба пешеходам.

Опрос провели методом River Sampling в Сети, в нем приняли участие 1200 человек. Выборка репрезентативна населению России.

Ранее автоэксперт Васильев назвал высокие штрафы хорошей мерой по регулированию использования самокатов.