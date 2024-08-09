Автоэксперт Васильев назвал высокие штрафы хорошей мерой по регулированию использования самокатов

Автоэксперт Егор Васильев в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал предложение Дептранса ввести повышенные штрафы за езду вдвоем и втроем на средствах индивидуальной мобильности.

По его словам, высокие взыскания могли бы стать хорошим первым этапом по регулированию использования самокатов. Другой вопрос, что в будущем необходимо будет подключать дополнительные методы.

«Я бы, например, рассматривал социальную рекламу», — сказал автоэксперт.

Васильев считает, что социальная сделает рынок электросамокатов более законопослушным.