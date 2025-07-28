Стало известно, откуда в Россию прилетает больше всего туристов

АТОР: более половины иностранных туристов летом приехали в Россию из Китая

Более половины организованных групп иностранных туристов летом 2025 года приехали в Россию из Китая, они предпочитают насыщенную экскурсионную программу в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Количество туристов из КНР продолжает увеличиваться. Чаще в России китайцы предпочитают насыщенную экскурсионную программу и групповые туры в Москве и Санкт-Петербурге», — заявили в организации.

В АТОР уточнили, что аналогичные предпочтения у индийских (около 15%) и иранских (12%) туристов. Далее в рейтинге следуют ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия, Оман и Катар.

Ранее стало известно, что у россиян возросла популярность путешествий на северное направление — в Северную Карелию, Ямал, Архангельск, Мурманскую область и удаленные от центра регионы Арктики.