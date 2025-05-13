АТОР: россияне стали чаще путешествовать на север

Она обратила внимание на увеличение числа туристов, выбирающих для отдыха удаленные от центра регионы Арктики, такие как Мурманская область, Архангельск, Ямал и Северная Карелия.

По мнению эксперта, стабильное развитие внутреннего туризма наблюдается в курортных зонах юга, особенно в Краснодарском крае и Ставрополье. Но рост интереса именно к труднодоступным регионам севера, причем не только в летний сезон, но и зимой, становится заметным новым направлением туристического рынка, которое требует внимания специалистов отрасли.