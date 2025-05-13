АТОР: россияне стали чаще путешествовать на север
За последние годы среди россиян неожиданно возросла популярность путешествий на север, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе изданию NEWS.ru.
Она обратила внимание на увеличение числа туристов, выбирающих для отдыха удаленные от центра регионы Арктики, такие как Мурманская область, Архангельск, Ямал и Северная Карелия.
По мнению эксперта, стабильное развитие внутреннего туризма наблюдается в курортных зонах юга, особенно в Краснодарском крае и Ставрополье. Но рост интереса именно к труднодоступным регионам севера, причем не только в летний сезон, но и зимой, становится заметным новым направлением туристического рынка, которое требует внимания специалистов отрасли.