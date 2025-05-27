Стало известно, откуда берутся клещи в центре города

Клещи встречаются даже в центре больших городов, хотя вокруг — одни бетонные джунгли с небольшими островками зелени. Уральский биолог Григорий Оленев объяснил E1.RU , что эти кровопийцы попадают в города на «собачьем такси».

Люди гуляют со своими питомцами в лесу, чтобы те могли побегать и насладиться природой. После прогулки они возвращаются домой. Иногда вместе с ними «приезжают» и клещи.

Ученый предупредил, что в период с мая по июль наблюдается пик активности клещей. В это время они сильно голодны и продолжают охотиться до тех пор, пока не насытятся кровью. После этого самка клеща откладывает большое количество яиц — несколько тысяч.

Даже если она остается голодной, она все равно продолжит размножаться, но в меньшем количестве.

«Когда говорят, что в городе человек получил укус клеща, нужно понимать, что они взялись в городе именно от домашних животных, с которыми сюда пришли. На собачке приехал, допустим, один клещ, он напился крови, упал. Если это была самка и она хорошо напиталась, отвалилась сытая, то она отложит несколько тысяч яиц. Можно представить, сколько будет клещей», — объяснил Оленев.

Кровопийца может прикрепиться и к человеку, и к любому другому представителю класса млекопитающих, включая мышей. Клещ может питаться птицами, лягушками, ящерицами — у него широкий выбор потенциальных жертв.

«Везде, где есть травянистые растения и небольшие кустарники, могут быть клещи, если там гуляют домашние животные», — предупредил биолог.

Нужно проверять одежду при возвращении домой даже после прогулки по городу.

С начала сезона активности клещей более 175 тысяч человек обратились за медицинской помощью после укусов, сообщил RT. Больше всего обращений поступило из Алтая, Кировской, Томской, Костромской, Кемеровской и Свердловской областей.

Ранее эколог Илья Рыбальченко назвал самые опасные из-за клещей районы Москвы и области.