Названы самые опасные из-за клещей районы Москвы и области

Эколог Рыбальченко: в Измайлово и Сокольниках больше всего случаев укусов клещей

В Москве и Подмосковье зафиксировали случаи укусов клещей, причем в столице наиболее высокие риски их подцепить в парках. Об этом News.ru рассказал эксперт по стратегическому управлению экологией Илья Рыбальченко.

Клещи наиболее активны с конца апреля по июнь, а потом с августа и до начала октября. С каждым годом их становится все больше.

По данным московского Роспотребнадзора, на конец апреля в городе чаще всего жаловались на укусы этих членистоногих после посещения парков. В частности, «Кусково», «Измайлово», «Серебряный бор», «Сокольники» и «Лосиный остров»,

«Самыми опасными районами по активности клещей в Подмосковье считаются Дмитровский, Сергиево-Посадский, Талдомский и Пушкинской округа», — уточнил эксперт.

Рыбальченко предупредил, что человек считается зараженным спустя несколько минут после укуса, поэтому надо «сразу мчаться в травмпункт», а не надеяться на народную медицину. И лучше всего вакцинироваться от клещевого энцефалита.

Ранее в «Мособлпожспасе» рассказали, что клещи способны почувствовать приближение живого существа за 10 метров.