Стало известно об объемах пассажирских авиаперевозок внутри России в 2024 году | 360°

Общество 18 мая 2024, 23:24 Стало известно об объемах пассажирских авиаперевозок внутри России в 2024 году Объем пассажирских авиаперевозок внутри России в 2024 году сократится на 7% РИА «Новости»

Читать 360 в

Объем внутренних пассажирских авиаперевозок в России по итогам 2024 года сократится на 7% по сравнению с прошлым годом и составит 77,3 миллиона человек. Об этом сообщили на официальном сайте нормативно-правовых актов.

Количество зарубежных перевозок, согласно прогнозу, также снизится на 7% и составит 20,8 миллиона пассажиров.

Реклама

Ранее правительство РФ приняло решение в период с 2024-го по 2030-й годы поставить авиаперевозчикам 990 самолетов отечественного производства. Речь идет о таких машинах, ка SSJ New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214, Ил-96-300, ТВРС-44 «Ладога», «Освей» (ЛМС-192) и «Байкал». Кроме того, предполагается передача 765 вертолетов «Ансат», Ми-8МТВ-1 и Ми-ВАМТ.