Стало известно о состоянии кота, спасенного на набережной в Петербурге
Кот, которого спасли на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге, очень сильно истощен. Об этом сообщил РЕН ТВ, сославшись на руководителя службы спасения животных «Экстремум» Леонида Лунева.
Животное отвезли в ветклинику. Для того чтобы врачи смогли осмотреть его, коту дали успокоительное.
«Вес еле превышает 2,5 килограмма, побит многочисленными драками, одну из кровоточащих ран прооперировали успешно», — отметил Лунев.
После оказания помощи кота планируют отправить на передержку.
Напомним, пушистый застрял в гранитной облицовке на набережной в центре Северной столицы и сидел там несколько дней. Животное находилось на глубине четырех метров, вызволить его пытались волонтеры в гидрокостюмах. На место даже отправляли патрульный катер, который предупреждал проходящие мимо суда, чтобы те не создавали высокие волны.