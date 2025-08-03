Стало известно о состоянии кота, спасенного на набережной в Петербурге

Кот, которого спасли на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге, очень сильно истощен. Об этом сообщил РЕН ТВ , сославшись на руководителя службы спасения животных «Экстремум» Леонида Лунева.

Животное отвезли в ветклинику. Для того чтобы врачи смогли осмотреть его, коту дали успокоительное.

«Вес еле превышает 2,5 килограмма, побит многочисленными драками, одну из кровоточащих ран прооперировали успешно», — отметил Лунев.

После оказания помощи кота планируют отправить на передержку.

Напомним, пушистый застрял в гранитной облицовке на набережной в центре Северной столицы и сидел там несколько дней. Животное находилось на глубине четырех метров, вызволить его пытались волонтеры в гидрокостюмах. На место даже отправляли патрульный катер, который предупреждал проходящие мимо суда, чтобы те не создавали высокие волны.