Стало известно о планах России в МАГАТЭ

Постпред Ульянов: Россия пока не будет созывать сессию Совета управляющих МАГАТЭ

Российская сторона пока не планирует созвать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ для обсуждения атак ВСУ на Курскую АЭС, но ситуация может быстро поменяться. Об этом постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в интервью газете «Коммерсант» .

«Надеемся, что генеральный директор МАГАТЭ донесет сигнал о недопустимости ударов по ядерным объектам до [президента Украины] Владимира Зеленского», — сказал он.

Ульянов заверил, что необходимость созыва внеочередной сессии совета управляющих МАГАТЭ по поводу украинских атак на Курскую АЭС зависит от дальнейшего развития событий.

Он добавил, что ситуацию на Курской и Запорожской АЭС будут обсуждать на очередной сессии совета 9 сентября.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что боевые действия в Курской области привели к возникновению опасности ядерного инцидента на АЭС. Он подчеркнул, что пока станция работает в режиме, близком к нормальному.