Стало известно о двух главных принципах финансовой самообороны

Существует два главных принципа финансовой самообороны, которые помогут защититься от мошенников в современных реалиях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

«Принципы финансовой самообороны с приходом новых технологий не меняются», — отметили в министерстве.

Там подчеркнули, что никто из официальных лиц не будет запрашивать биометрию по телефону или через смс-рассылку. Ключевые принципы финансовой самообороны — это сложные пароли и двухфакторная аутентификация.

В МВД призвали с подозрением относится к письмам с подстрекательством к действиям. Например, «открой», «прочитай», «ознакомься» или «посмотри», а также к слишком длинным или очень коротким ссылкам.

Ранее в Санкт-Петербурге мошенники запугали 12-летнего мальчика и вынудили его перевести 655 тысяч рублей с кредитной карты родителей.