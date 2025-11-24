Мошенники заставили 12-летнего мальчика из Петербурга отдать 650 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге телефонные мошенники полмесяца запугивали 12-летнего мальчика, выманивая деньги. Он перевел аферистам 655 тысяч рублей с кредитной карты родителей. Мать школьника рассказала об этом Telegram-каналу «Mash на Мойке» .

Однажды ее сын оставил в интернете сообщение о том, что ищет друзей. С ним связалась девочка: спросила, где можно погулять, и попросила геолокацию. После ответа мальчик получил видеосообщение с украинскими военными, которые поблагодарили его за наводку дронов.

Затем в отдельном чате пришло сообщения от якобы сотрудника МВД России, который обвинил его в разглашении геолокации объекта и заявил, что все изъятые у него дома деньги признают гонораром от украинцев. Незнакомец предложил обезопасить деньги родителей, выведя на безопасный счет.

Парень не нашел дома наличных, банковские карты тоже находились при родителях. Тогда мошенник убедил его взять телефон матери.

«Мы легли спать, он взял мой телефон. И он заходит туда, там ноль, там нет денег, но есть кредитная карта на 700 тысяч рублей», — рассказала мать.

Она застала сына с телефоном в туалете — он весь трясся. Перевод находился в процессе обработки, то есть не завершился, поэтому женщина позвонила в поддержку банка. Оператор отказалась остановить транш и посоветовала обратиться в полицию.

Женщина написала досудебную претензию и заявление. Она опасается, что банк заставит вернуть деньги, которых нет, и начислит проценты. Мальчику пришлось обратиться к психологу.

Детей обманывают не только через чаты, но и в мобильных играх. Ранее киберполиция сообщила о массовых случаях мошенничества в Roblox.