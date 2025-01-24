Стало известно, о чем бизнесмены чаще всего спрашивали юристов в 2024 году

В 2024 году спрос среднего и малого бизнеса на юридические консультации вырос на 40%. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель ВТБ со ссылкой на статистику бизнес-сервиса банка по дистанционному юридическому сопровождению «Юрист24».
Чаще всего бизнесмены интересовались ответственностью и контролем ведения дел, налогами, господдержкой и договорами с контрагентами и наемными сотрудниками.
По данным «Коммерсанта», деловая активность малого и среднего предпринимательства ослабла в 2024 году. Однако бизнес оценил финансовые итоги прошлого года позитивно. Одновременно с этим доля убыточных предприятий увеличилась.
Ранее президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн призвал не блокировать счет бизнеса за мелкие нарушения. Такая мера заставляет предпринимателей платить лишние деньги в счет пошлин.
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