Юрист Кандикудряков-Тигранн призвал не блокировать счет бизнеса за мелкие нарушения

Блокировка счетов для бизнеса за недоимку НДС или мелкие нарушения порождает целый ряд бюррократических процедур, а также заставляет предпринимателей платить лишние деньги в счет пошлин. Такое мнение в беседе с «ФедералПресс» выразил президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн.

Он подчеркнул, что это достаточно старая и широко известная проблема, и закон в этой ситуации давно нуждается в поправках и корректировке, потому что блокировки создают проблемы для бизнеса.

«Это ведет к большим временным потерям и руководства предприятий и ряда сотрудников, кто связан с данной деятельностью», — отметил юрист.

Он добавил, что если отменить блокировку, то у представителей бизнеса останется больше времени на его развитие.