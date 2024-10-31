Стало известно, на что россияне больше всего тратят деньги

Больше всего денег у жителей России уходит на пропитание, аренду жилья и ипотеку. Такие результаты показало исследование сервиса HeadHunter, проделанного для РИА «Новости» .

«Самыми большими статьями расходов участники опроса называют траты на еду (56%), аренду жилья и выплату ипотеки (37%)», — заявили журналисты.

При этом по сравнению с 2021 годом, повысилась статья расходов на выплату неипотечных кредитов — с 20% до 31%. Платежи ЖКХ заняли самую небольшую часть месячных расходов, они снизились на 10 до 17%.

Ранее аналитики сервиса SuperJob провели опрос среди россиян, чтобы узнать их отношение к новогодним поощрениям на работе. Выяснилось, что большинство людей выбрали бы премию вместо новогоднего корпоратива.