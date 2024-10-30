SuperJob: большинство россиян выбрали бы премию вместо новогоднего корпоратива

Аналитики сервиса SuperJob провели опрос среди россиян, чтобы выяснить их отношение к новогодним поощрениям на работе. Результаты исследования опубликовала « Национальная служба новостей ».

Так, 75% респондентов заявили, что выбрали бы денежную премию вместо корпоратива. Иную точку зрения выразили 19% участников. По их мнению, праздник с коллегами ценнее дополнительного заработка. Среди опрошенных в возрасте от 35 до 45 лет 82% выбрали деньги, а молодые сотрудники чаще отдавали предпочтение мероприятиям.

Как рассказали представители ассоциации компаний по организации корпоративов MICE Excellence, стоимость подобных праздников увеличилась на 30% в 2024 году.