Умерла актриса Людмила Чурсина, сыгравшая более 100 ролей в кино

Фото: Храм во имя преподобного Серафима Саровского в рабочем поселке Софрино города Пушкино Сергиево-Посадского округа / Медиасток.рф

Актриса Людмила Чурсина ушла из жизни после продолжительной болезни, ей было 84 года. Об этом сообщил Театр российской армии в телеграм-канале .

Чурсина родилась в 1941 году, в 1963 окончила Щукинское училище. Еще будучи студенткой сыграла Зою в фильме «Когда деревья были большими».

У нее насчитывается более ста ролей в кино и сериалах, в том числе в фильмах «Любовь Яровая», «Туманность Андромеды», «Щит и меч», «Донская повесть». Последний раз она появилась на экране в одной из серий фильма «Анатомия убийства».

Актриса не оставляла театральную сцену. Она играла в театре имени Вахтангова, Александринском, театре Российской армии. В ее сценической биографии роли в спектаклях «Ричард III» и «Макбет» по пьесам Шекспира, «Идиот» по Достоевскому, «Маскарад» Лермонтова и многие другие.

«Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», — написали в ее некрологе.