Стало известно, кто в России получает самые низкие зарплаты

Headhunter: самые низкие зарплаты в России получают дворники, няни и учителя

Фото: РИА «Новости»

Меньше всех в России зарабатывают дворники, уборщики, а также няни и воспитатели. Такую статистику РИА «Новости» предоставил сервис Headhunter.

«Самый скромный доход сегодня предлагают дворникам (32,6 тысячи рублей) — в 2,3 раза ниже среднего по стране, уборщикам (37,3 тысячи рублей) — в два раза ниже среднего по стране», — свидетельствуют статистические данные.

Няням и воспитателям платят 40,5 тысячи рублей, учителя получают 41,9 тысячи рублей, отметили аналитики сервиса. В топ-25 самых низкооплачиваемых профессий также попали артисты, психологи, охранники и кассиры. Их доход не превышает 49 тысяч рублей.

Самыми недооцененными профессиями на рынке труда россияне считают учителей, врачей и медсестер, выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. Каждый 11-й респондент назвал недооцененным труд инженеров, около 6% россиян считают слишком низкими зарплаты у дворников и уборщиков.

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