Опрос SuperJob: большинство россиян считают учителей, врачей и медсестер самыми недооцененными профессиями

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, что самыми недооцененными профессиями на рынке труда россияне считают учителей, врачей и медсестер. Данными опроса поделился RT .

Еще каждый 11-й респондент назвал недооцененным труд инженеров, около 6% россиян считают слишком низкими зарплаты у дворников и уборщиков, а 3% опрошенных — у продавцов.

Примерно 2% участников опроса назвали недооцененным труд бухгалтеров и юристов.