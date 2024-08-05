Опрос SuperJob: большинство россиян считают учителей, врачей и медсестер самыми недооцененными профессиями

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, что самыми недооцененными профессиями на рынке труда россияне считают учителей, врачей и медсестер. Данными опроса поделился RT.

Еще каждый 11-й респондент назвал недооцененным труд инженеров, около 6% россиян считают слишком низкими зарплаты у дворников и уборщиков, а 3% опрошенных — у продавцов.

Примерно 2% участников опроса назвали недооцененным труд бухгалтеров и юристов.

«Предстоит операция». Брат избитого в Феодосии боксера рассказал о его состоянии

«Ремейк 2008 года». Россиян предупредили о последствиях падения курса биткоина

Детские смерти и полный хаос. Массовые протесты в Британии напомнили о давней проблеме

Кобзари Франкенштейна. Из чего украинские декоммунизаторы создают новых истуканов?

Агрессивное безумие. Как и почему наши дети прикончат нас

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте