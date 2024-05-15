Стало известно, кто станет новым главой сети «Магнит» | 360°

Общество 15 мая 2024, 21:51 Стало известно, кто станет новым главой сети «Магнит» Бывший топ-менеджер «Русагро» Случевский станет главой «Магнита» РИА «Новости»

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Бывший топ-менеджер «Русагро» Евгений Случевский с 17 мая станет главой сети продуктовых магазинов «Магнит». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Магнит» <…> объявляет о назначении с 17 мая 2024 года генеральным директором компании Евгения Случевского, ранее занимавшего позицию директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу», — сказано в публикации.

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Срок полномочий нового главы — три года. Полномочия его предшественницы Анны Мелешиной прекратятся досрочно с 16 мая.

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