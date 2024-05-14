Стало известно, кто стал новым главным раввином Москвы | 360°

Общество 14 мая 2024, 05:22 Стало известно, кто стал новым главным раввином Москвы Йосеф Каменецкий стал главным раввином Москвы, он прибыл из Израиля РИА «Новости»

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Йосеф Каменецкий стал новым главным раввином Московской еврейской религиозной общины (МЕРО), он приехал из Израиля, однако ранее уже жил и работал в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЕРО.

«Новый главный раввин МЕРО Йосеф Каменецкий приехал из Израиля, но раньше уже работал в Москве», — сказано в публикации.

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Ранее лидер РФ Владимир Путин в своем поздравлении российских евреев с праздником Песах заявил, что еврейская община вносит большой вклад в укрепление межрелигиозного диалога и заботится о сохранении духовно-нравственных ценностей.

Глава государства отметил, что община активно участвует в благотворительности, воспитании и просвещении молодежи, а также в делах милосердия. Песах является символом торжества идеалов добра и справедливости.