Стало известно, кто стал новым главным раввином Москвы | 360°

14 мая 2024, 05:22
Стало известно, кто стал новым главным раввином Москвы
Йосеф Каменецкий стал главным раввином Москвы, он прибыл из Израиля
Йосеф Каменецкий стал новым главным раввином Московской еврейской религиозной общины (МЕРО), он приехал из Израиля, однако ранее уже жил и работал в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЕРО.
«Новый главный раввин МЕРО Йосеф Каменецкий приехал из Израиля, но раньше уже работал в Москве», — сказано в публикации.
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Ранее лидер РФ Владимир Путин в своем поздравлении российских евреев с праздником Песах заявил, что еврейская община вносит большой вклад в укрепление межрелигиозного диалога и заботится о сохранении духовно-нравственных ценностей.
Глава государства отметил, что община активно участвует в благотворительности, воспитании и просвещении молодежи, а также в делах милосердия. Песах является символом торжества идеалов добра и справедливости.
Религия
Владимир Путин
Москва
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