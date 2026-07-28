Стало известно, кто быстрее всех распознает мошенников

Работники IT-сферы и банковской отрасли распознают телефонных мошенников быстрее всех — в среднем менее чем за три минуты. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования «Выбери.ру».

«Наиболее короткие разговоры с мошенниками характерны для специалистов IТ-отрасли. Они завершают звонок в среднем через две минуты 41 секунду», — выяснили аналитики благодаря опросу трех тысяч человек от 18 до 65 лет.

Специалисты банковской сферы распознают мошенников в среднем за две минуты 58 секунд, сотрудники правоохранительных органов и служб безопасности — за три минуты девять секунд.

После звонка треть опрошенных заносят номер в черный список, четверть рассказывают о произошедшем близким. Еще 17 проверяют счета и историю транзакций, 13% перезванивают в банк по официальному номеру. Каждый десятый не предпринимает никаких мер.

Ранее в ГД предупредили о мошенничестве через домовые чаты.