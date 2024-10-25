Стало известно количество поддерживающих идею чайлдфри россиян

В России лишь 2,4% женщин и 3,5% мужчин не хотят детей

Проект «Если быть точным» провел исследование, в ходе которого выяснил количество россиян, придерживающихся концепции чайлдфри. По данным аналитиков, среди женщин 2,4% не планируют рожать ребенка, а среди мужчин этот показатель составляет 3,5%.

За последние два года наблюдается заметный рост сторонников бездетного образа жизни. Например, в 2012 году процент женщин, не желающих становиться матерями, был равен 0,7%, а среди мужчин — 1,9%.

Также аналитики провели исследование, целью которого было выяснить уровень окончательной бездетности в России. В процессе работы определили долю женщин в разных поколениях, которые к завершению репродуктивного периода не родили ни одного ребенка.

Результаты показали, что к возрасту 45–49 лет 9,83% российских женщин не стали матерями, а среди женщин в возрасте 35–39 лет бездетными являются 14%. Около 5–6% первородящих женщин старше 35 лет, и этот показатель демонстрирует стабильный рост за последние 20 лет.

Эксперты предположили, что нежелание женщин в России иметь детей не связано с пропагандой чайлдфри, а обусловлено другими факторами, включая трудности в личной жизни и проблемы с фертильностью. Демограф Алексей Ракша отметил, что уровень бездетности в стране продолжит расти, однако в настоящее время ситуация не является критичной.