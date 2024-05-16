Wildberries снизил размеры штрафов для продавцов из-за требований ФАС | 360°

Общество 16 мая 2024, 09:48 Wildberries снизил размеры штрафов для продавцов из-за требований ФАС Wildberries упростил работу продавцов с платформой после предупреждения ФАС Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Компания Wildberries упростила работу селлеров с платформой маркетплейса. Решение об изменениях приняли после предупреждения Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщил РБК.

По данным пресс-службы компании, маркетплейс снизил размер некоторых штрафов и четко прописал ответственность продавцов за различные виды нарушений. Wildberries также ввел фиксацию тарифов на хранение товаров на складе и логистику. Благодаря изменениям ответственность за нарушения в ходе приемки предусматривается не только для селлеров, но и для самой площадки.

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«Время приемки товара по модели „Маркетплейс“ определяется моментом считывания штрихкода коробки при приемке на воротах, а не моментом сканирования каждой единицы товара при сортировке, как это было раньше», — указали в компании.

В апреле ФАС направила Wildberries предупреждение в связи с информацией о навязанных невыгодных условиях договора для продавцов. Компания заявила, что рассмотрит замечания регулятора.