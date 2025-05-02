Стало известно, когда весна наконец порадует москвичей теплом

Погода должна выправиться к концу первых праздничных дней. Об этом в беседе с RT рассказала специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она объяснила, с чем связаны рекордные осадки в столице и чего ждать в ближайшие дни.

«Над нами был циклон. Он хоть и атлантического происхождения, но были довольно большие контрасты температуры, а еще он был высотным и подпитывался стратосферным холодом. Все это привело к тому, что у нас наблюдались осадки», — сказала она.

Она отметила, что вчерашний день стал рекордным для 1 мая по количеству осадков — выпало 28 миллиметров. В Москве это был дождь, а в Подмосковье — снег. К утру там сформировался временный снежный покров толщиной три-пять сантиметров.

Сегодня в столице будет ветрено, но облака разойдутся, выглянет солнце. Температура начнет подниматься до +8 градусов, сообщила синоптик.

В ночь на 3 мая осадков не предвидится, но есть вероятность, что температура будет довольно низкой. Дневная температура — около +15 градусов. Таким образом, погода улучшится только к концу этих праздничных дней.

В воскресенье, 4 мая, если и будет дождь, то небольшим и местами. Ночью температура заметно повысится — +5…+6 градусов. Дневная температура будет в пределах +15…+17 градусов.

Таким образом, отметила Позднякова, если вчера температура была ниже нормы на семь градусов, то теперь — всего на несколько градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что москвичи и гости столицы смогут насладиться теплой погодой только с середины мая. По его прогнозу, кратковременное улучшение погоды также произойдет в это воскресенье.