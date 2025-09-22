Стало известно, когда в Москве выпадет первый мокрый снег

Гидрометцентр спрогнозировал снег в Москве в ночь на 26 сентября

Первый мокрый снег может выпасть в Москве и Подмосковье в конце рабочей недели. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, осадки будут непродолжительными и могут пройти местами.

«Но вероятность мы не исключаем в ночь на пятницу, 26 сентября, и в ночь на субботу, 27 сентября», — заявил собеседник агентства.

Столбики термометров покажут от +1 до +6 градусов выше нуля. Когда выпадет первый полноценный снег — пока неизвестно. Для формирования снегопадов в столичном регионе нет атмосферных условий.

При этом понедельник в Москве будет по-летнему теплым, воздух может прогреться до +27 градусов и побить температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в конце новой рабочей недели снежный покров начнет формироваться на северо-востоке Европейской территории России, на Полярном Урале и на западе Югры.