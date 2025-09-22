Мокрый снег предсказали москвичам уже на этих выходных

Тишковец не исключил выпадание «белых мух» в Москве на выходных

Под занавес новой рабочей недели в некоторых регионах России начнет формироваться временный снежный покров. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Такой сценарий, по его словам, ожидается на северо-востоке Европейской территории России (Коми, Ненецкий автономный округ), на Полярном Урале и на западе Югры.

Также эксперт предупредил о похолодании в Среднем Поволжье и Волго-Вятском регионе: в Татарстане, Чувашии, Мордовии, Ульяновской, Пензенской, Самарской и Кировской областях, в Верхнем Поволжье.

В Нижегородской, Ивановской, Владимирской, Костромской, Ярославской, Тверской, Рязанской, Московской, Тульской и Вологодской областях на выходных не исключены ливни, кое-где к ним могут примешиваться заряды мокрого снега.

«Станут ли москвичи свидетелями мозаичного и скоротечного падения „белых мух“ в выходные с безусловным мгновенным таянием их на земле — вопрос риторический, но гипотетически такая вероятность существует: 30% — за, 70% — против. Ситуация детально прояснится к концу рабочей недели», — заключил Тишковец.