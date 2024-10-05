Стало известно, когда рождаемость в России пойдет вверх

РАНХиГС спрогнозировала рост рождаемости в России к 2035 году

По итогам прошлого года показатели рождаемости в России опустились до минимума с начала 2000-х годов. Тенденция продолжилась по итогам первого полугодия — 2024 — в стране родились всего 600 тысяч детей, сообщил «Коммерсант» . Специалисты РАНХиГС выяснили, что ситуация вскоре начнет меняться и к 2035 году уровень рождаемости может вырасти.

В академии объяснили, что это может случиться, когда рожать смогут женщины, родившиеся в 2010 году и старше. В аналитической записке низкие показатели рождаемости объяснили «неблагоприятной возрастной структурой доли женщин в активных репродуктивных возрастах».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал демографическую проблему одним из важнейших вызовов в стране. Он отметил, что власти работают над тем, чтобы рождаемость в России повысилась.