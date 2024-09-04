Стало известно, когда пройдет неформальный саммит СНГ

Песков: саммит СНГ планируют провести накануне парада Победы

Фото: РИА «Новости»

Неформальный саммит СНГ планируется провести в Москве накануне парада по случаю 80-летия Победы. Об этом на полях Восточного экономического форума сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

«Там и саммит неформальный СНГ планируется в привязке ко Дню Победы накануне, и много других двухсторонних контактов», — заявил официальный представитель Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, кого Кремль пригласит на парад Победы в 2025 году. Песков добавил, что приглашение на мероприятие не получат лидеры недружественных стран.

Президент России Владимир Путин накануне предложил своему монгольскому коллеге Ухнагийну Хурэлсуху посетить празднование юбилея Победы в Москве. Глава государства добавил, что президента Монголии ждут в России.

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