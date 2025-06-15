Стало известно, когда лето вернется в Москву

Прохладная погода продержится в российской столице почти весь июнь. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, в воскресенье, 15 июня, в Москве ожидаются кратковременные дожди, ветер и температура до плюс 18 градусов, что на пять градусов ниже положенной в начале лета климатической нормы.

С наступлением понедельника погода в столице немного улучшится. В дневные часы потеплеет до плюс 22 градусов.

«Осадки прекратятся, облака поредеют, лишь вечером кое-где по северо-востоку и востоку может брызнуть небольшой дождь. В целом неделя будет неустойчивой с вероятностью дождей и точно нежаркой», — написал Тишковец.

Синоптик добавил, что почти до конца июнь будет относительно прохладным. Полноценное лето вернется в Москву только со следующего месяца.

Ранее стало известно, что непогода не дала трем самолетам сесть в аэропорту Внуково.