Ефремову предложили поехать на СВО для получения УДО

Добровольное участие в специальной военной операции станет для осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова шансом на одобрение ходатайства об условно-досрочном освобождение из колонии. С такой инициативой выступил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов, указали в Telegram-канале организации.

Глава движения подчеркнул, что поддержит такое решение актера и выступит в суде при рассмотрении прошения о выходе на свободу по УДО.

«Михаил Ефремов должен знать, что может вполне рассчитывать на наше ходатайство в случае, если изъявит желание стать добровольцем специальной военной операции и попросит об условно-досрочном освобождении», — заявил Резяпов.

Лидер «Ветеранов России» напомнил, что актер отбыл уже более половины срока наказания и раскаялся в своем преступлении.

Представлявший интересы Ефремова в ходе судебного разбирательства адвокат Эльман Пашаев в комментарии Telegram-каналу Shot заявил, что состояние здоровья актера не позволит ему уехать на передовую. При этом он не исключил, что Ефремов может принести пользу в приграничной зоне.

Адвокат потерпевшей стороны в деле актера Александр Добровинский усомнился, что Ефремов вообще может рассматриваться как боеспособный доброволец.

«Он немножко выпил в своей жизни, поэтому я не думаю, что это потянет», — заявил он в комментарии изданию «Подъем».

Михаил Ефремов уже подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении весной этого года, когда истекла половина срока назначенного ему наказания.

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что актер через друзей передавал письма со словами раскаяния вдове погибшего в аварии водителя Михаила Захарова и его младшему сыну. Ходатайство актера оставили без удовлетворения.

Авария с участием актера произошла вечером 8 июня 2020 года. Он в пьяном виде за рулем внедорожника протаранил фургон на встречной полосе Садового кольца. Михаил Захаров скончался в больнице от полученных травм. Суд приговорил Ефремова к 7,5 года колонии общего режима.