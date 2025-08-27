Стало известно, когда альпинистку Наговицину могут признать погибшей

Юрист Чанышев: в России Наговицину могут признать погибшей через полгода

Застрявшую на пике Победы со сломанной ногой альпинистку Наталью Наговицину могут официально признать погибшей спустя шесть месяцев после этого происшествия. Об этом ТАСС сообщил юрист Тимур Чанышев.

«В отношении Наговициной может действовать особый порядок — когда исчезновение человека произошло в условиях, угрожающих жизни и предполагающих смерть. В таком случае человек может быть объявлен умершим спустя шесть месяцев», — сказал он.

Юрист пояснил, что родственникам альпинистки нужно будет собрать информацию и доказательства, касающиеся этого несчастного случая. Затем уже обратиться в суд, чтобы признать спортсменку погибшей.

Чанышев отметил, что признание Наговициной умершей позволит ее близким вступить в наследство или получить полагающиеся им выплаты.

Россиянка сломала ногу во время спуска с пика Победы. На горе она находится с 12 августа. Ее пытались эвакуировать, но безуспешно.

Ранее RT опубликовал новые кадры живой альпинистки, снятые с дрона 16 августа.