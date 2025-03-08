Стало известно, какой новый рекорд поставила погода в Москве 8 марта

8 марта метеорологи зарегистрировали новый рекорд температуры в российской столице. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста «Фобоса» Евгения Тишковца.

Температурный максимум зафиксировали установки на главной метеостанции Москвы. Она расположена в одном из павильонов ВДНХ. Столбики термометров поднялись до отметки в +10,1°C ровно в 14:00.

Этот уровень почти на два градуса превышает предыдущий рекорд — 8 марта 2020 года станция на ВДНХ зарегистрировала температуру в +8,6°C. Чем обусловлено такое потепление, метеоролог Тишковец не уточнил.

Однако ранее ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус рассказывал, что 8 марта Москву и Московскую область краем заденет антициклон, который двигается на юг. Метеоролог допускал, что столбики термометров в этот день поднимутся до +10°C.