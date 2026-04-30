Стало известно, какой коренной народ России самый малочисленный

Самым малочисленным коренным народом России оказались кереки — всего 23 человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).

«Кереки — 23 человека», — заявили в ФАДН.

До этого глава агентства Игорь Баринов заявил, что численность коренных малочисленных народов выросла — за последние три десятилетия она увеличилась на 20%.

Кереки относятся к палеоазиатской группе народов России. Живут в Чукотском автономном округе на побережье Берингова моря. Родные языки — чукотский и русский, ранее был также керекский. Последние носители керекского скончались в период с 1991 по 2005 год. С 2005-го лингвисты считают этот язык исчезнувшим.

