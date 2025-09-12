Стало известно, какие машины смогут работать в такси с 2026 года

«Коммерсант»: в предварительный список допущенных в такси авто вошли шесть марок

В предварительный список автомобилей, которым разрешат работать в такси с 1 марта 2026 года, попали шесть марок — Lada, «Москвич», Evolute, Haval, Solaris и Sollers. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Согласно закону, который вступит в силу следующей весной, автомобили такси должны либо соответствовать нормативам по локализации, либо производиться по специальному инвестиционному контракту.

Однако список перед окончательным утверждением может расшириться. Так, в него могут войти автомобили Voyah, поскольку на российском рынке нет локализованных машин бизнес- и элитного класса. Кроме того, свою нишу в такси хочет занять и Great Wall с брендом Haval, машины под которым собирают в Калуге.

По мнению экспертов, расширение списка будет выгодно как производителям, так и таксопаркам: для первых это гарантированный спрос, для вторых — расширение ассортимента.

В августе «Известия» сообщили, что таксопарки решили избавиться от подержанных иномарок, выставив их на продажу за полцены.