Стало известно, какие компании из России вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes

Forbes: в список лучших работодателей вошли ВТБ, МТС, «Авито» и Альфа-банк

Журнал Forbes составил рейтинг лучших работодателей России, в список из 167 наименований вошли ВТБ, МТС, «Авито» и Альфа-банк. Компании распределялись по группам: «платина», «золото», «серебро» и «бронза».

«Лидерами рейтинга стали 26 компаний платиновой группы. Новичков три, все они — промышленные гиганты», — сообщили на сайте журнала.

Для составления рейтинга использовались метрики — «экология», «сотрудники и общество», «корпоративное управление». В платиновую группу вошли три «новичка»: крупнейший производитель железной руды в России «Металлоинвест», компания «Татнефть» и энерго-металлургический холдинг «Эн+».

Также в эту группу вошли «Авито», «Вымпелком», группа «Самолет», «Мегафон», Т-Банк, «Яндекс» и Сбербанк.

При поиске работы россияне боятся неправильно выбрать компанию или неподходящую сферу деятельности. Соискателям предложили читать отзывы в Сети и проходить профориентацию.