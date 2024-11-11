Неправильный выбор компании или сферы деятельности — самый популярный страх россиян, находящихся в поиске работы. Об этом говорят результаты опроса платформы HeadHunter, сообщили « Известия ».

Как рассказала продакт-менеджер Мария Оборина, в данной ситуации стоит попытаться понять, где именно человек боится допустить ошибку.

«Если вы страшитесь выбрать неподходящую сферу деятельности, попробуйте пройти профориентационную консультацию с экспертом — он определит, в каких направлениях вы сможете раскрыть себя лучше всего», — посоветовала специалист.

По ее словам, при переживаниях из-за ненадежности компании следует выбирать работодателя более тщательно. Так, необходимо изучить отзывы сотрудников в Сети и найти информацию о корпоративной культуре организации.