Стало известно, какие категории россиян смогут сэкономить на оплате ЖКХ | 360°

Общество 13 мая 2024, 04:37 Стало известно, какие категории россиян смогут сэкономить на оплате ЖКХ Депутат ГД Пахомов: часть россиян сможет оплатить услуги ЖКХ и пени без комиссии РИА «Новости»

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Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что с 1 июля некоторые категории россиян смогут оплачивать услуги ЖКХ и пени за просроченные платежи без банковской комиссии. Об этом он рассказал «Известиям».

Парламентарий отметил, что распоряжение по этому вопросу уже подготовлено и подписано по указанию президента РФ Владимира Путина.

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Единственное, в нем не указали, какой перечень документов граждане должны представить на бумажном носителе в офис банка или платежного агента, а также не определен порядок использование электронных документов. Последнее отметили в Ассоциации банков России.

Депутат добавил, что от банковской комиссии полностью освободили многодетных родителей, их детей старше 18 лет, инвалидов, пенсионеров, ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших или умерших инвалидов и участников ВОВ и ветеранов боевых действий.

«Нетрудно перевести это в цифровые показатели: при сумме платежа в 5000 рублей ежемесячно экономия составит не менее 600 рублей в год», — объяснил Пахомов.

При этом он подчеркнул, что этот закон направлен не против банков, а для поддержки граждан с целью справедливости.

Ранее юрист Кирилл Овтов рассказал, насколько увеличатся платежи за ЖКХ, кому положены скидки, и что делать при обнаружении нарушений в платежных документах.