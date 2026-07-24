Стало известно, какая вакансия в сфере торговли самая востребованная

Наиболее востребованными специалистами в розничной торговле остаются продавцы-консультанты и кассиры — именно эти позиции работодатели открывают чаще всего. Это следует из результата иследования рынка труда, подготовленного сервисами hh.ru и АКОРТ для РИА «Новости» .

«Наиболее востребованными у работодателей в ритейле, как и в прошлом году, остаются продавцы-консультанты и кассиры», — заявили в сообщении.

При этом их доля в общем объеме вакансий немного снизилась: 65% всех предложений (свыше 313 тысяч) в первом полугодии 2026-го против 68% годом ранее.

На втором месте — администраторы магазинов (11% от всех вакансий, более 53 тысячи), на третьей расположились мерчендайзеры (9%, более 43,6 тысячи). Еще открывали позиции директоров (7%), товароведов (4%), промоутеров и супервайзеров (по 2%).

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