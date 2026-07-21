Юрист Кузнецов напомнил, как в России оплачивают переработки

Юрист hh.ru Александр Кузнецов напомнил, что сверхурочная работа в России требует письменного согласия работника и оплачивается по повышенной ставке. При споре сотруднику нужно доказать, что переработка шла по инициативе работодателя или с его ведома, сообщает RT .

Привлекать к сверхурочной работе по общему правилу можно только с письменного согласия работника. Такой порядок установлен статьей 99 Трудового кодекса России. В отдельных случаях закон допускает исключения, если речь идет о чрезвычайных обстоятельствах.

Кузнецов напомнил, что работодатель обязан фиксировать фактически отработанное время. Поэтому сверхурочная работа должна быть корректно отражена в табеле учета рабочего времени.

Юрист подчеркнул, что нужно разделять переработки по инициативе работодателя и случаи, когда сотрудник сам решил задержаться на работе. Оплате как сверхурочные подлежат только часы, которые работник отработал по инициативе работодателя.

Если возникает спор, сотрудник должен доказать, что работал сверх нормы по поручению работодателя или с его ведома. По статье 152 Трудового кодекса первые два часа такой работы оплачиваются в полуторном размере, а все последующие — в двойном.