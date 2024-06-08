Стало известно, как выживали пропавшие в свердловском лесу дети

Пропавшие в лесу в Свердловской области дети питались перепелиными яйцами

Фото: РИА «Новости»

Пропавшие в лесу в Свердловской области дети спали в обнимку с собаками и питались найденными перепелиными яйцами. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД региону.

Глава пресс-службы ведомства Валерий Горелых отметил, что дети вели себя в лесу очень спокойно.

«Звать кого-то на помощь сил у них уже не было, тем более сильно покусали комары. Питались чем могли, в том числе перепелиными яйцами, которые обнаружили в лесу. Ночью спали вместе со своими собаками, которые их согревали»,  — рассказал он.

Детей обнаружили четверо работников службы безопасности областного предприятия РМК: Виктор Крылов, Вадим Хасанов, Игорь Греков и Евгений Садритдинов.

«Ранним утром в субботу поисковики на квадроциклах отправились на патрулирование. Каждые 200 метров они останавливались и кричали, чтобы привлечь внимание детей», — добавил Горелых.

Девочка 11 лет и мальчик 13 лет потерялись 4 июня, когда отправились на рыбалку на реку Липку.

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